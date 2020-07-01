Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kürkük Milletvekili Erşat Salihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimize kulak verdi
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kovid-19'la mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a gönderilen sağlık yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Vasıt Valisi Muhammed Cemil Meyyahi ise "Türkiye'den gelen sağlık yardımları, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır" mesajını verdi.
Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını aktaran Salihi, "Sağ olsunlar Türkiye devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesimize hemen kulak verdi ve kendilerine yakışır şekilde komşu Irak'ın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi." dedi.
"TÜRKİYE DEFALARCA YARDIM ELİNİ UZATTI"
Bu gibi yardımların milletler arası dayanışmaya da örnek oluşturduğunu belirten Türkmen lider, şunları kaydetti:
"Irak, zengin bir ülkedir ama bugün acı günlerden geçtiği için herkesin yardımına ihtiyacı var. Türkiye, bize defalarca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Kızılay ile Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yüzlerce hastamızın tedavisi gibi diğer tüm alanlarda yardım elini uzatmıştır ve bugünkü yardımların da son olmayacağını biliyoruz."
"BU YARDIMLAR, İKİ HÜKÜMETİ VE HALKI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIR"
Irak'ın Vasıt (Kut) Vilayeti Valisi Muhammed Cemil Meyyahi de, ülkede Kovid-19 nedeniyle büyük bir insani kriz yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'den gelen yardımların "değerli" olduğunu söyledi.
Vali Meyyahi, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır. Bu, irtibat sağladığımız Türkiye'nin Bağdat Büyükeçiliğinin başarılı adımıydı. Bu yardımların hem halkımız hem de Kut halkı nezdinde önemli ve olumlu yansımaları olacak, sağlık sektörümüze de fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Türk yardım uçağının taşıdığı malzemelerin teslimi sırasında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Irak Sağlık Bakanlığı Vekili Hazım Cumeyli de hazır bulundu.
Bağdat ve Kut'a yönelik yardımlar merkezi hükümet yetkililerine teslim edildikten sonra Türk uçağı, Kerkük ve Musul'a gidecek yardımları ulaştırmak için Kerkük Havalimanı'na doğru yola çıktı.
Irak'ta Kovid-19 salgını son günlerde endişe verici boyutlara ulaştı. Ülke genelinde şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 50 bine yaklaştı.
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