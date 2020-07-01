Son dakika: Fransa NATO üzerinden Türkiye'ye karşı algı oluşturmak istiyor! "Askıya aldık" dediler
Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e dün gönderdiği mektupta, ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi. Bu skandal kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı öne sürüldü.
L'Opinion gazetesinin haberine göre, Domenach, Fransa'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve Deniz Muhafızı Harekatı'yla Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.
FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OLUŞTURMA ÇABASI
FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OLUŞTURMA ÇABASI
Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.
Stoltenberg, söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.
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