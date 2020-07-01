01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa NATO üzerinden Türkiye'ye karşı algı oluşturmak istiyor! "Askıya aldık" dediler

Son dakika: Fransa NATO üzerinden Türkiye'ye karşı algı oluşturmak istiyor! "Askıya aldık" dediler

'nın Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e dün gönderdiği mektupta, ülkesinin NATO 'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi. Bu skandal kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı öne sürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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FRANSA NATO ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OLUŞTURMAK İSTİYOR
L'Opinion gazetesinin haberine göre, Domenach, 'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve 'yla Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

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Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.

Stoltenberg, söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.

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