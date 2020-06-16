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Son dakika: Rusya'dan flaş NATO mesajı: Önlem almak zorundayız!

Son dakika... 'nun Avrupa'daki hamleleri 'yı telaşlandırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun askeri altyapısını ülkesinin sınırlarına doğru genişletmesine karşı gerekli önlemleri almak zorunda olduklarını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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RUSYA TUTUŞTU: ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ!
Peskov, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nun 'ya gelişmiş yetkilere sahip ortaklık statüsü vermesini değerlendirdi.
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"Bunun Avrupa'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmüyoruz." diyen Peskov, NATO'nun askeri altyapısını 'nın sınırlarına doğru genişlettiğine dikkati çekti.



"ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ"

Peskov, "Buna karşı kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundayız." şeklinde konuştu.

NATO'nun "yüzleşme aracı" olarak oluşturulduğunu belirten Peskov, "NATO'nun farklı formatlarda yeni ülkeleri içine almasıyla ilgili süreçleri dikkatle takip ediyoruz." dedi.

Geçen hafta NATO Ukrayna'ya, "Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı" statüsü verme yönünde karar almıştı.

Ukrayna hükümeti de bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

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