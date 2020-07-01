01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı! Diğer ülkeler 3 ay beklemek zorunda...

Son dakika haberi... Yeni tip salgınının tedavisinde kullanılan 'Remdesivir' adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunun yönetimi tarafından satın alındığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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KORONA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN TÜM STOĞUNU ABD ALDI

İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre, Trump yönetimi yaklaşık 500 bin doz "Remdesivir" satın aldı.

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