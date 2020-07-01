Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı! Diğer ülkeler 3 ay beklemek zorunda...
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınının tedavisinde kullanılan 'Remdesivir' adlı ilacın neredeyse dünyadaki tüm stoğunun ABD yönetimi tarafından satın alındığı bildirildi.
İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre, Trump yönetimi yaklaşık 500 bin doz "Remdesivir" satın aldı.
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