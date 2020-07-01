Oxford'dan koronavirüs açıklaması

Bütün dünyayı yerle bir eden koronavirüsü salgınının tedavi ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hal böyleyken konuya ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Öyle ki son olarak İngiltere'den gelen haber büyük ilgi gördü. Oxford Üniversitesi Covid-19 aşısı için insan üstü deneylerin olumlu sonuç verdiğini bildirdi!

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 510 bini aşkın kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı 10 milyon 600 bini aştı. Altı ay önce Çin'in Wuhan kentinde başlayan pandemi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen gün artarken küresel çapta aşı geliştirmek için 135 ayrı çalışma yürütülüyor. Potansiyel aşılardan 8'i Çin'de olmak üzere 12 tanesi insanlar üzerinde deneniyor.

"AŞIYA GÜVENMEYİN, EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIN"

İlk sonuçları umut vaat eden ve şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunan Oxford Üniversitesi, geliştirdikleri potansiyel aşıya ilşkin bir açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre, aşı çalışmalarının başında bulunan ve daha önce aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Profesör Sarah Gilbert, "Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun" diyerek, insanların salgından korunmak için sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini devam ettirmesini istedi.

GRİP AŞISI OLMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bununla birlikte, İngiltere'deki vatandaşların kış aylarından önce grip aşısı olmasının çok önemli olduğu, bu şekilde hastanelerdeki yanlış Covid-19 başvurularının önüne geçilebileceği bildirildi.

COVİD-19'A KARŞI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ SAĞLADI

Öte yandan Profesör Gilbert, Covid-19 aşı çalışmaları sonucunda insan vücudunun virüse karşı bağışıklık sağlayacak doğru yanıtı verdiğini bildirdi. Sonuçlardan mutlu olduklarını belirten bilim insanı, üçüncü aşama deneylerinin 8 bin gönüllü üzerinde devam ettiğini söyledi. Gilbert, aşının hazır olacağı tarihin deney sonuçlarına bağlı olduğunu ve şu anda bir zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı AZD1222 adlı aşının dağıtımı AstraZeneca tarafından yapılacak. İngiltere merkezli firma, geçen ay 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda'ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikli olarak üretici İngiltere'de, 400 milyon dozunun ise ABD'de dağıtımı iki ay önce kararlaştırılmıştı.