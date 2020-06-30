İsrail'de corona virüs şoku! İkinci dalga çok sert yükseliyor
İsrail'de son 24 saatte 714 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, 2 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 320'ye ulaştığı ifade edilerek 714 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 24 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.
Böylece Kovid-19 salgınında 2'nci dalganın etkisine giren İsrail'de 2 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı tespit edilmiş oldu. Açıklamada ayrıca, hastalardan 46'sının durumunun ağır olduğu, 17 bin 272 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
AKTİF VAKA SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 7 bin 96'ya yükseldi.
İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.
Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.
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