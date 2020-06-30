30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan flaş Türkiye açıklaması: AB'nin Türkiye'ye 6 milyar avro sözü vardı

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan flaş Türkiye açıklaması: AB'nin Türkiye'ye 6 milyar avro sözü vardı

: "'nin 'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz."

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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AB'NİN TÜRKİYE'YE 6 MİLYAR AVRO SÖZÜ VARDI

: "'nin 'ye (mülteciler konusunda) 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz."

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