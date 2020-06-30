30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Rusya’da turist otobüsünde yangın: Yolcular son anda kurtuldu

’nın Leningrad bölgesinde bir otobüsünde çıktı. İlk belirlemelere göre yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği, can kaybı olmadığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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TURİST OTOBÜSÜNDE YANGIN: YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

'nın Leningrad bölgesindeki Sortavala karayolunda otobüsünde çıktı.

Rus medyası, otobüs sürücüsünün yangını fark ederek yol kenarında durduğunu ve yolcuların hızlıca tahliye edilmesini sağladığını duyurdu. Yangının, otobüsün motorundaki bir arıza nedeniyle çıktığı ve itfaiye ekipleri gelinceye kadar kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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