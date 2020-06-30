Çin'de pandemi riski olan yeni virüs bulundu
Çin'de çıkan koronavirüs salgını sonrasında bir pandemi potansiyeli olan virüs daha tespit edildi. Domuzlardan bulaştığı belirtilen virüsün yayılmasından korkuluyor. Çin'de yapılan araştırmada virüsün mutasyona uğrama ihtimalinden de söz edildi.
Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.
Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor. Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.
DOMUZ GRİBİ VİRÜSÜNE BENZİYOR
Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu. Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı. Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü. Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor. 2009'da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor. Çin'de tespit edilen yeni virüs de 2009 virüsüyle benziyor.
İNSANLARIN SOLUNUM YOLUNDA ÇOĞALIYOR
G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor. Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu. Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç halinde üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.
İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söylüyor.
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