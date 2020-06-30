FED Başkanı Powell'dan faiz oranı mesajı
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınından etkilenen ekonomi hakkında açıklama yaptı. Ekonominin yeniden toparlanması için ciddi çalışmalar yapılacağını belirten Powell, faiz oranını mevcut seviyede tutma sinyali verdi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu belirterek, "İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar tam bir toparlanma mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Fed, Başkan Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.
Powell, sunumunda, Kovid-19 salgınının ABD ve dünya genelinde büyük zorluklara neden olmaya devam ettiğini kaydetti.
Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önemlerin etkisiyle mart ayı itibarıyla ekonomik faaliyette keskin bir düşüş yaşandığını anımsatan Powell, gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yılın ikinci çeyreğinde büyük olasılıkla rekor seviyede düşüş göstereceğini kaydetti.
"ÖNEMLİ BİR YENİ AŞAMAYA GİRDİK"
Powell, söz konusu krize hükümet tarafından hızlı ve güçlü bir politika eylemiyle müdahale edildiğini hatırlatarak, bu müdahalenin sadece hanehalkı ve işletmelere yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomide kalıcı zararların sınırlanmasında fark yarattığını aktardı.
Ekonomi normalleştikçe gelen verilerin de ekonomik faaliyetin yeniden başladığına işaret ettiğini belirten Powell, şöyle devam etti:
"Birçok işletme kapılarını açıyor, işe alımlar ve harcamalar artıyor. İstihdam yükseldi ve tüketici harcamaları mayısta güçlü bir şekilde toparlandı. Önemli bir yeni aşamaya girdik ve beklenenden daha çabuk gerçekleştirdik. Ekonomideki bu toparlanma memnuniyetle karşılanırken, aynı zamanda virüsü kontrol altında tutma ihtiyacı gibi yeni zorluklar sunuyor."
Powell, ekonomiye yönelik son veriler olumlu sinyaller gösterse de 20 milyondan fazla Amerikalının işini kaybettiğini vurgulayarak, işsizlikteki artışın özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar, siyahi Amerikalılar ve Hispanikler için daha şiddetli olduğunu aktardı.
FAİZ ORANINI MEVCUT SEVİYEDE TUTMA SİYALİ
Fed Başkanı Powell, "Üretim ve istihdam, pandemi öncesi dönemdeki seviyelerinin çok altında kalıyor. Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma başarımıza bağlı. İnsanlar, geniş yelpazedeki faaliyetlerde yeniden bulunmanın güvenli olduğuna emin olana kadar tam bir toparlanma mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonominin önündeki yolun hükümetin toparlanmayı destekleyecek politika eylemlerine de bağlı olduğunun altını çizen Powell, salgının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, mart ayında politika faizi oranını sıfıra indirdiklerini ve ekonomin son sıkıntıları atlattığından, maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı planladıklarını ifade etti.
Powell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Fed'in bu zamana kadar attığı adımları hatırlatarak, gelişmeleri yakından izleyeceklerini ve bankanın hedeflerini desteklemek için planlarını uygun bir şekilde ayarlamaya hazır olduğunu kaydetti.
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