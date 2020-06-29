30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD polisi George Floyd'dan 1 ay önce bir göçmeni öldürmüş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

ABD polisi George Floyd'dan 1 ay önce bir göçmeni öldürmüş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

ABD'de siyahi 'un gözaltında öldürülmesinden önce 27 yaşındaki isimli bir göçmenin polisler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 21 Nisan'da polisler tarafından gözaltına alınan Lopez, su isteyerek hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
ABD POLİSİ FLOYD'DAN 1 AY ÖNCE BİR GÖÇMENİ ÖLDÜRMÜŞ

ABD'de siyahi 'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle ölmesine yönelik protestolar devam ederken, Arizona'da Latin kökenli bir kişinin kelepçe altında hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu.

3 POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kamuoyunun baskısı üzerine, yaklaşık 2 ay önce Arizona'nın Tucson kentinde gerçekleşen olayın video kayıtları yayımlandı.

Görüntülerde, adlı Latin Amerika kökenli bir kişinin evine, aile içi yaşanan tartışma şikayeti üzerine 21 Nisan'da 3 polisin geldiği görülüyor.

Garaja saklanan Lopez'i kelepçeleyerek yüzüstü yatıran polislerin, üzerinde uygun elbise bulunmadığı için Lopez'i plastik örtü ile örttükleri görülüyor.

ABD polisi Floyd'dan önce Latin Amerikalı göçmeni öldürmüş! Görüntüler ortaya çıktı ABD POLİSİ FLOYD'DAN ÖNCE LATİN AMERİKALI GÖÇMENİ ÖLDÜRMÜŞ! GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

SU İSTEDİ ANCAK...

Bu arada fiziksel baskıya maruz kalan Lopez'in ısrarla İngilizce ve İspanyolca su istediği duyuluyor.

Yaklaşık 12 dakika süren gözaltı işlemi sırasında Lopez'in hareketsiz kaldığı ve daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılmaya çalışıldığı dikkati çekiyor.

27 yaşındaki Lopez'in adli tıp raporunda ölüm nedeni polislerin uyguladığı fiziksel baskı ve vücudunda bulunan kokaine bağlı olarak kalp krizi olarak kaydediliyor.

Olaya karışan 3 polisin görevlerinden istifa ettiği açıklanırken, Federal Araştırma Bürosunun da (FBI) katılımıyla olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA