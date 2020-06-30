30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten "CHP yönetiminin Bababacan’a uyumlu oluşturulacağı" iddiasına tepki

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten "CHP yönetiminin Bababacan’a uyumlu oluşturulacağı" iddiasına tepki

" yönetiminin ’a uyumlu oluşturulacağı" iddiasıyla ilgili açıklama yapan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı , "İktidara gelmek için değil ,ilkesiz ittifaklar oluşturmak için çalışır. Bu anti-demokratik yapılanmanın, COVİD-19 tedbirlerini dikkate almadan bir an önce kurultay yapmak istemesinin nedenini ’nın bugünkü yazısından öğreniyoruz: Bu kurultayda Ali Babacan’la uyumlu çalışacak bir , içinden de oluşturulacak" ifadelerin kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
CHP'Lİ İSİMDEN PARTİ YÖNETİMİNE 'BABACAN' TEPKİSİ!

Eski Genel Başkan Yardımcısı "CHP yönetiminin Ali Babacan'a uyumlu oluşturulacağı" iddiası üzerine bir açıklama yaptı.

Gazeteci 'nın bugünkü köşesinde yer alan "Kurultayda seçilecek kadroların gelecekteki genel seçimi ve aday belirleme süreçlerini de yönetecek olması; o nedenle programdan çok, seçime odaklı bir yapıya ihtiyaç duyuluyor. Yakın çalışma arkadaşları bunları aktarırken içlerinden birinin, "Babacan ile de uyumlu çalışacak bir kadro olur" cümlesi dikkatimi çekti." sözleri tartışılmaya başlandı.

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuya dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Deneyimli, güvenilir gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü (30.06.2020) köşe yazısı 25-26 Temmuzda yapılacak olan kurultayın (CHP)'nin son Yeni Cumhuriyet Halk Partisi (YCHP)'nin ilk kurultayı olacağını gösteriyor.

CHP, ulusumuzun kurtuluş ve Cumhuriyeti'nin kuruluş simgesidir. Emperyalizme karşı mücadele etmiş ve yenmiştir. Mazlum milletlerin siyasi Kabe'sidir. Modern, çağdaş Türkiye'nin, bilimin, demokrasinin, insan haklarının, bölünmez bütünlüğümüzün güvencesidir. Türkiye'yi bölmeye yönelik Ermini, din ve etni-site istismarcılığını reddeder. Kıbrıs, Ege sorunlarında ulusalcıdır. Emeğin üstünlüğünü savunur. Terör ve terör odaklarına karşı sıfır toleranslıdır. Kendi öz gücüne, tarihine, ideolojisine, örgütlerine güvenir.

PARTİ İÇİ DEMOKRATİK KANALLARI KALDIRARAK TEK SESLİLİĞİ SAĞLAR
Y-CHP, Ege'de adı konmamış bütün kara parçalarının Yunanistan'a ait olduğuna, Osmanlı'nın Ermeni soykırımı yaptığına, Ayasofya'nın müze olarak kalmasının yeterli olmadığına Sultan Ahmet Camii'nin de müze yapılması gerektiğine inanır. 15 Temmuz'un darbe girişimi olduğuna inanmaz, FETÖ terör örgütü bulaşanlarını savunmakta, alkışlatmakta, danışman yapmakta sakınca görmez.

Örgüt emekçilerine güvenmez, ilçe ve illerde tek liste dayatır, başkan, yönetim ve delegasyonu merkezden atar. Ön yapmaz; milletvekillerini, belediye başkanlarını merkezden atar. Atadığı milletvekillerine güvenmez, grup başkanvekillerini Genel Başkan atar. Parti içi demokratik kanalları kaldırarak tek sesliliği sağlar. Partililerin emeğini dikkate almaz.

CHP'NİN SON Y-CHP'NİN İLK KURULTAYI OLUR
İktidara gelmek için değil ,ilkesiz ittifaklar oluşturmak için çalışır. Bu anti-demokratik yapılanmanın, COVİD-19 tedbirlerini dikkate almadan bir an önce kurultay yapmak istemesinin nedenini Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü yazısından öğreniyoruz: Bu kurultayda Ali Babacan'la uyumlu çalışacak bir Parti Meclisi, içinden de Merkez Yönetim Kurulu oluşturulacak.

2014'te 'nu aday yapan, 2018'de Abdullah Gül'ü dayatan iradeyi halen öğrenemedik. Genel Başkan, Davutoğlu ve Babacan'la Türkiye'nin sorunlarına aynı pencereden baktığını ve %99 mutabık olduğunu söylerken, Davutoğlu "Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti" dedi. 13 yıl iktidarının bütün anti-demokratik uygulamalarının altında Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, , Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak imzası olanlara göre yapılandırılacak parti CHP olamaz.

Bu yapılandırılma Türkiye'de solu iktidar alternatifi olmaktan çıkarma projesidir. 37. kurultay da CHP'nin son Y-CHP'nin ilk kurultayı olur. CHP'de yeni bir yol açar. Bu projenin hayat bulmamasını diliyorum"

Son dakika: CHP'de sular ısınıyor! Kurultay mahkemelik olabilir |Video SON DAKİKA: CHP'DE SULAR ISINIYOR! KURULTAY MAHKEMELİK OLABİLİR |VİDEO
CHP'de kurultay öncesi savaş başladı! Eski vekil Aytuğ Atıcı Kılıçdaroğlu'na meydan okudu |Video CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ SAVAŞ BAŞLADI! ESKİ VEKİL AYTUĞ ATICI KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU |VİDEO
Son dakika: CHP'de kurultay öncesi 'çete' atışması |Video SON DAKİKA: CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ 'ÇETE' ATIŞMASI |VİDEO

Son dakika: CHP eski Genel Sekreteri Sav: Kurultay mahkemelik olabilir! SON DAKİKA: CHP ESKİ GENEL SEKRETERİ SAV: KURULTAY MAHKEMELİK OLABİLİR!
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Bu kumpasın hesabı görülmeli CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ ATEŞ'TEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK AĞIR SÖZLER: BU KUMPASIN HESABI GÖRÜLMELİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA