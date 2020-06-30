Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Ölü sayısı 129 bine dayandı
Son dakika haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 368 artarak 128 bin 819'a yükseldi. Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 370 bin 488 vakayla Brezilya, 647 bin 849 vakayla Rusya ve 572 bin 592 vakayla Hindistan izliyor.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 412 artarak 2 milyon 683 bin 304'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 368 artarak 128 bin 819'a çıktı.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 370 bin 488 vakayla Brezilya, 647 bin 849 vakayla Rusya ve 572 bin 592 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.
New York'ta şu ana kadar 417 bin 328 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 496 kişi hayatını kaybetti.
New York'u yaklaşık 223 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 33 milyon 193 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 122 bini geçti.
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