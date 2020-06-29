29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Filipinler'de tekne kazasında 12 kişi kayboldu

Son dakika haberine göre; 'in kara sularında bir balıkçı teknesinin kargo gemisiyle çarpışmasının ardından 12 kişi kayboldu. Kayıp balıkçıları arama çalışmaları sürerken kazanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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TEKNE KAZASINDA 12 KİŞİ KAYBOLDU

medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin Mindoro adasının kuzeybatı açıklarında bir balıkçı teknesi, gece saatlerinde 'den gelen bir kargo gemisiyle çarpıştı.

Teknenin alabora olmuş halini yerel saatle sabah 10.00'da tespit eden sahil güvenlik ekipleri, 12 kişinin bulunduğunu düşündükleri teknedeki bütün balıkçıların kaybolduğunu açıkladı.

Kayıp balıkçıları arama çalışmaları sürerken kazanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

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