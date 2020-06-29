29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor

İsrail'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Yuli , ülkesinin yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı. Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
O ÜLKEDE KOVİD-19 SALGININDA İKİNCİ DALGA

Bakan , alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.

Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA