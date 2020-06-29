İlk İslami bankanın kurucusu Nasır Lutah vefat etti | Nasır Lutah kimdir?
Dünyanın ilk İslami bankasının kurucusu Said Ahmed Nasır Lutah, 97 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği de Lutah'ın ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının, İslami iktisat konusundaki öncülerinden birini kaybettiğini vurguladı.
Lutah'ın Dubai ekonomisinde iz bırakan, kendisini yetiştirmiş örnek bir iş insanı olduğunu belirten Al Maktum, "Dünyadaki ilk İslami bankayı kuran Lutah Hakk'a yürüdü. Çok hayır yapan biriydi. Birçok yetime babalık eden Lutah keskin akıl ve ilim sahibi bir insandı." ifadelerini kullandı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği de Lutah'ın ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının, İslami iktisat konusundaki öncülerinden birini kaybettiğini vurguladı.
Karadaği, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Lutah, İslam'a ve ümmete hizmette bulunuyordu. 1975 yılında dünyanın ilk İslami bankası olan Dubai İslam Bankasını, 1979 yılında da Arap İslami Sigorta Şirketini kurdu."
Said Ahmed Nasır Lutah, ticaret hayatına 12 yaşında inci ticaretinde babasına yardım ederek başladı. BAE'de ve yurt dışında onlarca İslami kurumun tesisine öncülük eden Lutah'a 1999 yılında BAE'deki ilk ekonomist unvanı verilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Sosyal medya fenomenine dev operasyon!
- Rusya'dan flaş vize hamlesi!
- Flaş açıklama: Ortak aranacak
- Trump için yakalama kararı! Interpol'den yardım istediler
- Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
- O ülke koronavirüs aşısını kullanmaya başladı!
- Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik!
- Ülke şokta! Pazar yerine bombalı saldırı!
- İki ülke arasında savaş çıkaracak haber!
- Bilim insanları dikkat çekti! Büyük zarar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?
- Son dakika... ATA AÖF final sıonuçları açıklandı mı? 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Iğdır 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: 4-5 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sınav var mı?
- TOKİ Ağrı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Ağrı Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercihleri ne zaman?
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?