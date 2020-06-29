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İlk İslami bankanın kurucusu Nasır Lutah vefat etti | Nasır Lutah kimdir?

Dünyanın ilk İslami bankasının kurucusu Said Ahmed , 97 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği de Lutah'ın ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının, İslami iktisat konusundaki öncülerinden birini kaybettiğini vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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İLK İSLAMİ BANKANIN KURUCUSU VEFAT ETTİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid , Twitter hesabından, ilk İslami olan Dubai İslam Bankasının kurucusu Lutah için taziye mesajı yayımladı.

Lutah'ın Dubai ekonomisinde iz bırakan, kendisini yetiştirmiş örnek bir iş insanı olduğunu belirten Al Maktum, "Dünyadaki ilk İslami bankayı kuran Lutah Hakk'a yürüdü. Çok hayır yapan biriydi. Birçok yetime babalık eden Lutah keskin akıl ve ilim sahibi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği de Lutah'ın ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının, İslami iktisat konusundaki öncülerinden birini kaybettiğini vurguladı.

Karadaği, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lutah, İslam'a ve ümmete hizmette bulunuyordu. 1975 yılında dünyanın ilk İslami bankası olan , 1979 yılında da Arap İslami Sigorta Şirketini kurdu."

Said Ahmed , ticaret hayatına 12 yaşında inci ticaretinde babasına yardım ederek başladı. BAE'de ve yurt dışında onlarca İslami kurumun tesisine öncülük eden Lutah'a 1999 yılında BAE'deki ilk ekonomist unvanı verilmişti.

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