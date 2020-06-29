ABD'de koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarında (Covid-19) son durum! Vefat sayısı 128.451'e çıktı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e yükseldi. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 594 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 93 bini geçti.
Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 509 artarak 2 milyon 637 bin 892'ye ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e çıktı.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 345 bin 470 vakayla Brezilya, 641 bin 156 vakayla Rusya ve 550 bin 395 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.
New York'ta şu ana kadar 416 bin 787 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 484 kişi hayatını kaybetti.
New York'u yaklaşık 216 binden fazla vakayla California ve 176 bin 374 vakayla New Jersey takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 594 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 93 bini geçti.
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