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ABD'de koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarında (Covid-19) son durum! Vefat sayısı 128.451'e çıktı

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e yükseldi. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 594 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 93 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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ABD'DE ÖLENLERİN SAYISI 128.451'E ÇIKTI
, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 509 artarak 2 milyon 637 bin 892'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 345 bin 470 vakayla , 641 bin 156 vakayla ve 550 bin 395 vakayla izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen , ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 416 bin 787 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 484 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 216 binden fazla vakayla California ve 176 bin 374 vakayla takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 594 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 93 bini geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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