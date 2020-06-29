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Rusya'dan flaş vize hamlesi! Türkiye dahil 53 ülke...

, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla dahil 53 ülkenin vatandaşlarına elektronik verecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov, , ve 'nin elektronik vize uygulaması listesine alınmadığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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RUSYA'DAN FLAŞ VİZE HAMLESİ!

Dışişleri Bakanlığı, 2021'de uygulamaya konulacak elektronik hakkında açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov, "Önümüzdeki yılın başından itibaren 53 ülkenin vatandaşları kağıt vizeye gerek kalmadan Rusya'ya giriş yapabilecek" dedi.

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Ivanov, elektronik vize uygulamasına tabi olacak ülke sayısının uygulama başladıktan sonra kazanılan deneyimler doğrultusunda arttırılabileceğini söyledi. Ivanov, ayrıca , ve 'nin elektronik vize uygulaması listesine alınmadığını açıkladı.

Elektronik vize uygulamasında 'nin yanı sıra bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Asya ülkeleri de yer alıyor.

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