Rusya'dan flaş vize hamlesi! Türkiye dahil 53 ülke...
Rusya, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye dahil 53 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize verecek. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov, ABD, Kanada ve İngiltere'nin elektronik vize uygulaması listesine alınmadığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2021'de uygulamaya konulacak elektronik vize hakkında açıklama yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov, "Önümüzdeki yılın başından itibaren 53 ülkenin vatandaşları kağıt vizeye gerek kalmadan Rusya'ya giriş yapabilecek" dedi.
ABD, KANADA VE İNGİLTERE LİSTEYE ALINMADI
Ivanov, elektronik vize uygulamasına tabi olacak ülke sayısının uygulama başladıktan sonra kazanılan deneyimler doğrultusunda arttırılabileceğini söyledi. Ivanov, ayrıca ABD, Kanada ve İngiltere'nin elektronik vize uygulaması listesine alınmadığını açıkladı.
Elektronik vize uygulamasında Türkiye'nin yanı sıra bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Asya ülkeleri de yer alıyor.
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