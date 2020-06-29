29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da son 3 günün koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Fransa'da son 3 günün koronavirüs vaka sayısı açıkladı

koronavirüs salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Ayrıca Fransa'da toplam can kaybının 29 bin 813'e çıktığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
FRANSA'DA 3 GÜNLÜK RAPOR AÇIKLADI

'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 813'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 280 artışla 200 bin 611'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 619'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 688 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 82 gündür düşüyor.

Fransa'da son 3 günde 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 813'e çıktı.

Ülkenin deniz aşırı topraklarından Guyane'da salgının gidişatının endişe verici olduğu belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA