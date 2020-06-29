Fransa'da son 3 günün koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 813'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 280 artışla 200 bin 611'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 619'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 688 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 82 gündür düşüyor.

Fransa'da son 3 günde 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 813'e çıktı.

Ülkenin deniz aşırı topraklarından Guyane'da salgının gidişatının endişe verici olduğu belirtildi.