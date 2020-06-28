28 Haziran 2020, Pazar
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Rusya'dan "Tu-142" iddialara yanıt: İhlal etmedik

, Alaska yakınlarında Rusya’ya ait 4 deniz keşif uçağının tarafsız hava sahasında uçtuğunu bildirdi. Rusya'nın mesajında, "Diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmedik" ifadeleri yer aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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RUSYA'DAN İDDİALARA YANIT! İHLAL ETMEDİK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nun tarafsız hava sahasında 4 model uzun menzilli anti denizaltı uçağının görev yaptığı belirtilerek, Rus uçaklarına 'ye ait model savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rus uçakları hava sahasını uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak kullandı. Uçaklar diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmedi." ifadeleri yer aldı.

ABD Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında 'ya ait 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının önleme yaptığını bildirmişti. Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtilmişti.

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