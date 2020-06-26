26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İskoçya'da otelde bıçaklı saldırı: 3 ölü

Son dakika: İskoçya'da otelde bıçaklı saldırı: 3 ölü

Son dakika haberine göre 'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
İSKOÇYA'DA OTELDE SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı gelen bilgiler arasında bulunuyor. Şüphelinin ise olay esnasında öldürüldüğü aktarıldı.

Çok sayıda polisin intikal ettiği ve olayın gerçekleştiği West George Sokağı polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde araştırması sürüyor.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA