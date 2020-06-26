Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
Azerbaycan'da son 24 saatte 517 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 bin 369’a yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 517 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 305 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 15 bin 369'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 8 bin 364 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 456 bin 215 korona virüs testi yapıldı.
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