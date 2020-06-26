26 Haziran 2020, Cuma
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Rus siber korsanları ABD'lileri hedef aldı!

siber korsanların ABD'de hükümet, büyük şirketler ve medya kuruluşlarının evden çalışan personelini hedef aldığı ortaya çıktı. Öte yandan ABD bu grubunun zaman zaman Rus istihbaratı için çalıştığını iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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RUS SİBER KORSANLARI ABD'LİLERİ HEDEF ALDI!

'ın haberine göre, aralık ayında ABD hakkında dava açılan bir fidye yazılım grubu 'intikam'' için evden çalışan Amerikalıları hedef aldı.

grubu, hükümet, büyük şirketler ve medya organlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evden çalışan personellerini belirleyerek zararlı yazımlarla ağlarına ulaşmaya çalıştı.

ABD bu hacker grubunun zaman zaman Rus istihbaratı için çalıştığını iddia etti. İç Güvenlik Bakanlığı da 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine siber saldırı edişesiyle seçim kayıt sistemlerinin korunmasına yönelik çalışmaları artırdı.

Siber korsanlar, hedef aldıkları şirket ve kişilerin bilgisayarlarındaki verilerine tekrar erişimleri için milyonlarca dolar fidye talep ediyor.

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