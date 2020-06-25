25 Haziran 2020, Perşembe
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Yeni Zelanda 5,9 büyüklüğünde depremle sallandı

’nın ’ndaki bölgesinde, 5,9 büyüklüğünde meydana geldi. Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDILAR

jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin, yerin 5 kilometre altında oluştuğunu bildirdi.

'nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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