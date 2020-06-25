Son dakika: Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre; Japonya'nın doğusundaki Çiba eyaletinde, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6,2 büyüklüğünde deprem oluştu.
Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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