25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre; 'nın doğusundaki Çiba eyaletinde, 6,2 büyüklüğünde meydana geldi. Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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O ÜLKEDE 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6,2 büyüklüğünde oluştu.

Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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