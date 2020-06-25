Brezilya, Meksika ve Hindistan'da corona virüs ölüm ve vaka rakamlarında son durum
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 ve Hindistan'da 418 kişi hayatını kaybetti. Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayıs ayında 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.
Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.
MEKSİKA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 947 KİŞİ ÖLDÜ
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 947 artarak 24 bin 324'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 437 artışla 196 bin 847'ye çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bin 318 olarak açıklandı.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 418 KİŞİ ÖLDÜ
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 418 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 894'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 16 bin 922 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 473 bin 105'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 271 bin 697 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- DSÖ'den S.Arabistan'ın hac kararına destek
- 5,9 büyüklüğünde depremle sallandılar
- ABD'nin terör raporuna Türkiye damgası
- O ülkede 6,2 büyüklüğünde deprem!
- Avusturya'da PKK sempatizanlarının düzenlediği gösteriye Türk vatandaşları tepki gösterdi
- Yeni aşı adayının klinik denemeleri başladı
- Almanya'da sağlık skandalı!
- Fransız dergiden Başkan Erdoğan'a Libya övgüsü
- Yunanistan Hafter'i desteklediğin itiraf etti
- ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye ekonomisine övgü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?
- Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
- Resmen açıklandı! Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği Temmuz'da devam edecek mi?
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı!
- Düğünde oynamak yasak mı? Yeni düğün genelgesi ile dans etmek, halay çekmek yasaklandı mı? Düğünler nasıl olacak?
- 24 Haziran corona tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Korona son durum...
- Son dakika: Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta olacak?
- BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Ayak masaj aleti, nevresim takımı, ütü masası dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- gib.gov.tr MTV ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 25 Haziran'da sürpriz ürünler satışa çıkacak
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır ve 2. el araba kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Nargile kafeler ne zaman açılıyor? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?