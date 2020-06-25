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Balıkçıların korku dolu anları: Bir anda ortaya çıktı!

ABD’nin California eyaletinin kıyılarında, nadir rastlanan dev bir ‘’ görüntülendi. Dev mavi balinayı gören tekne sahibi, "Umarım hepinizin bunu bir gün deneyimleme şansınız olur” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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BALIKÇILARIN KORKU DOLU ANLARI

Koronavirüs salgını sebebiyle insanoğlu evlerine kapanırken, nadir görünen hayvanlar yeryüzüne çıkmaya başladı. ABD'nin California eyaletinin kıyılarında, nadir rastlanan dev bir '' görüntülendi. California'nın okyanus kıyısındaki kenti 'da, nadir rastlanan dev bir mavi balina görüntülendi. Küçük bir teknenin yanında beliren dev balina, teknede bulunan kişiyi korkuttu.

Balıkçıların korku dolu anları: Bir anda ortaya çıktı! | VİDEO BALIKÇILARIN KORKU DOLU ANLARI: BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI! | VİDEO

'MAVİ BALİNA YANINIZDA BELİRDİĞİNDE KALBİNİZ DURUR'

Pasifik Okyanusu kıyısında beliren dev mavi balinayı gören tekne sahibi, "Mavi Balina size yakın bir geçiş yapmaya karar verdiğinde, küçük bir teknede olmak resmen kalbinizin atmasını durdurur. Her nefes sesi kulaklarınızla duyduğunuz bir şey değil, tüm vücudunuzdan duyduğunuz bir şey. Umarım hepinizin bunu bir gün deneyimleme şansınız olur" dedi.

NADİR GÖRÜLEN MAVİ BALİNALAR

Mavi balina ya da diğer ismiyle 'gök balina', 33 metreyi bulan boyu ve 150 tonu geçebilen ağırlığıyla, yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisi olarak biliniyor.

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