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Haberler Dünya Haberleri Son teknoloji Rus tankı ( K-17 Bumerang IFV) alay konusu oldu! Törende şov yapayım derken... | Video

Son teknoloji Rus tankı ( K-17 Bumerang IFV) alay konusu oldu! Törende şov yapayım derken... | Video

’da 'nin 2'inci ’nda ’na karşı zafer kazanmasının 75’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde askeri aracın motoru yandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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RUS TANKI ALAY KONUSU OLDU!

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü kapsamında, Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri geçit töreni düzenlendi. Her yıl normalde 9 Mayıs'ta kutlanan ve geçit töreni düzenlenen Zafer Günü, bu yıl koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreni sırasında, tipi Rus askeri aracının motoru yandı.

Son teknoloji Rus tankı K-17 Bumerang IFV alay konusu oldu! Törende şov yapayım derken... | Video SON TEKNOLOJİ RUS TANKI ( K-17 BUMERANG IFV) ALAY KONUSU OLDU! TÖRENDE ŞOV YAPAYIM DERKEN... | VİDEO

TÖREN SIRASINDA MOTORU YANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın yavaşladığı ve bu sırada siyah dumanların çıktığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu.

Rusya'nın savunma sanayi şirketlerinden Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, törende motoru yanan araç hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Bu aracın ihracatının öngörülebilir gelecekte yaklaşık 1 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz" demişti.

Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay... RUSYA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ GİBİ TÖREN! TEPKİ ÇEKEN DETAY...
Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

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