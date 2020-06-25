7 değil 8 kıta bulunuyor: Coğrafya kitapları yeniden yazılmalı

Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor çünkü Dünya'da 7 değil 8 kıta bulunuyor. Artık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.