7 değil 8 kıta bulunuyor: Coğrafya kitapları yeniden yazılmalı
'Kayıp Kıta' olarak da bilinen Zealandia ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.
Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor çünkü Dünya'da 7 değil 8 kıta bulunuyor. Artık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.
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