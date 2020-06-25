25 Haziran 2020, Perşembe
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7 değil 8 kıta bulunuyor: Coğrafya kitapları yeniden yazılmalı

'Kayıp ' olarak da bilinen Zealandia ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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7 DEĞİL 8 KITA BULUNUYOR

Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor çünkü Dünya'da 7 değil 8 bulunuyor. Artık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

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