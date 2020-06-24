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Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı. Gövde gösterisine dönüşen geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi "Pantsir"in üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata", "Kurganets-25", "T-90M" ve "T-80BVM" tankları, "Derivatsiya-PVO", "S-400", "S-300B4" ve "S-350" hava savunma sistemleri sergilendi. Törende bir de büyük tepki toplayan görüntü vardı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 14:20
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Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı.

Öte yandan törende bir de büyük tepki toplayan görüntü vardı. İşte haberin detayları...

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Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen etkinlikte yaklaşık 14 bin asker yer aldı. Törende, Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı.

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Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Putin, burada yaptığı konuşmada, törene çeşitli ülke askerlerinin katıldığını belirterek, "Müttefiklerimizin zafere katkısını ve Haziran 1944'te ikinci cephenin açılmasının önemini asla unutmayacağız." dedi.

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Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Dünyanın pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Putin, ortak güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.945'te düzenlenmişti.

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Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Putin, "Karmaşık ve hızla değişen dünyanın buna ihtiyacı var ancak birlikte dünyayı yeni tehditlerden koruyabiliriz." ifadesini kullandı.