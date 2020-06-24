Rusya'dan gövde gösterisi gibi tören! Tepki çeken detay...

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı. Gövde gösterisine dönüşen geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi "Pantsir"in üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata", "Kurganets-25", "T-90M" ve "T-80BVM" tankları, "Derivatsiya-PVO", "S-400", "S-300B4" ve "S-350" hava savunma sistemleri sergilendi. Törende bir de büyük tepki toplayan görüntü vardı. İşte haberin detayları...