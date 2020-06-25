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İran’da koronavirüs son 24 saatte 134 can daha aldı

’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 10 bin 130’a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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İRAN’DA SON 24 SAATTE 134 ÖLÜ

'da 134 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 10 bin 130'a çıktı. Ülkede 2 bin 595 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 96'ya ulaştığı açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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