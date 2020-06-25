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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Senegal Cumhurbaşkanı , yeni tip (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı. Ayrıca Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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SENEGAL CUMHURBAŞKANI KARANTİNAYA ALINDI
Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in, Kovid-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Sall'in Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150'den fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

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