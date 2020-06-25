25 Haziran 2020, Perşembe
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Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Etiyopya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 114 yaşındaki hastanın iyileştiği bildirildi. 'daki yetkilisi Dr. , Facebook'tan duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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114 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'daki yetkilisi Dr. , Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Kovid-19'dan hastaneye yatırılan 114 yaşındaki hastanın virüsü yendiğini duyurdu.

Agidew, hastanın tam olarak iyileştiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak diğer rahatsızlıklarından dolayı ileri tedavi için başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Çoğunlukla 65 yaş ve üstü kişilerin Kovid-19'a karşı dezavantajlı olduğu ortaya konsa da başka ülkelerde de 100 yaş üzerindeki bazı kişilerin hastalıktan kurtulduğu bildirilmişti.

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