24 Haziran 2020, Çarşamba
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Sırbistan'da sel felaketi! 15 kentte OHAL ilan edildi

'da etkili olan sele neden oldu. Selden dolayı bir çok ev nehirde sürüklenirken, 15 ülkede kararı alındı. Başkanı , "İlk defa böyle bir doğal afetle karşılaşıyoruz." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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FELAKETİ YAŞIYORLAR! 15 KENTTE OHAL İLAN EDİLDİ

'da etkili olan sele neden oldu. Bölgede çok sayıda binayı su bastı. Araçlar nedeniyle sürüklendi. Yüzlece ev sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ülke genelinde 15 kent ilan ederken, Sırp ordusu mahsur kalan Sırp vatandaşlarını helikopterle kurtardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki Ljik Nehri'nin taşması sonucu, nehre yakın yerleşim bölgesindeki çok sayıda ev akıntıda sürüklendi.

' İLK DEFA BÖYLE BİR DOĞAL AFETLE KARŞILAŞIYORUZ'
Başkanı , sel sebebiyle bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda hayvanın telef olduğu açıklandı. Başkan Mitroviç, Sırbistan'da ilk defa böyle bir doğal afetle karşılaştıklarını ifade etti. Mitroviç, sel felaketinden yaklaşık 100'den fazla evin zarar gördüğünü, 40 kişinin tahliye edildiğini söyledi.


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