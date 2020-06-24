24 Haziran 2020, Çarşamba
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ABD Başkanı Trump, bir kez daha koronavirüs üzerinden Çin'e yüklendi

Başkanı , gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken bir kez daha Kovid-19 konusunda 'e yüklenmeyi ihmal etmedi. Kovid-19 salgını öncesi ABD'nin iktisadi olarak en iyi olduğu dönemlerinden birini yaşadığını iddia eden Trump, '' "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19’un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Fu diyebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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ABD BAŞKANI TRUMP, BİR KEZ DAHA KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN ÇİN'E YÜKLENDİ

Başkanı , dün gece 'ın önündeki Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan göstericileri, "birçoğu zengin ve şımarık insanlar" olarak niteledi.

Trump, Arizona eyaletinde inşası devam eden sınırı duvarı ziyaretinin ardından, Phoenix kentinde gençlere hitap etti.

Ülkedeki gösterilerde çeşitli kişilerin heykellerinin yanı sıra en son Beyaz Saray önündeki Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren Trump, "Bunların birçoğu, zengin ve şımarık insanlar. Birçoğu o heykellerdeki kişileri tanımıyor bile." dedi.

Heykel ve anıtlara saldıran kişilere hoşgörü gösterilmeyeceğini belirterek "10 yıl hapis, bence uzun bir süre." ifadesini kullandı.

Demokrat kesimin, ülkedeki polis şiddetine tepki olarak polis teşkilatlarının dağıtılması ya da fonlarının kesilmesi önerilerine de karşı çıkan Trump, "Demokratların 'polise fonu kesin' sözlerini duyunca, 'tamam seçimleri ben kazandım' dedim." diye konuştu.

- "UZAKTAN OYLAMA"YA KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "uzaktan oylama" tartışmalarıyla ilgili, Demokratların virüsü, seçimde "hile yapmak için" kullandığını öne sürdü.

"Uzaktan oylama" sisteminde birçok aksaklık bulunduğunu, seçime kadarki sürede bunların giderilmesinin imkansız olduğunu belirten Trump, "Uzaktan oylama kullanılırsa, bunun tarihimizde en çok yolsuzluğa sahne olan olacağını düşünüyorum. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

- "KOVİD-19 NEDİR, BİRİSİ 19'UN NE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR Mİ?"

Öte yandan Kovid-19 salgınının, ekonominin en iyi olduğunu dönemde, 'den geldiğini belirten Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19'un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Fu diyebiliriz, Vuhan virüsü diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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