24 Haziran 2020, Çarşamba
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İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi haline gelen 'de son vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam ölü sayısının 43 bin 81'e çıktığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI ARTTI

'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 81'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 81'e çıktı.

Vaka sayısı ise 653 artarak, 306 bin 862'ye ulaştı.

Son 24 saatte 232 bin 86 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 542 bin 186 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci sırada dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

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