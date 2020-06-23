İsrail polisi kalleşçe şehit etmişti! Acı detay ortaya çıktı
Son dakika haberi... İsrail polisinin bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla şehit ettiği Filistinli gencin, kız kardeşinin akşam saatlerinde gerçekleştirilecek düğünü için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın işgal altındaki Batı Şeria tarafında kalan banliyölerden Ebu Diys Beldesi Belediye Başkanı Ahmed Ebu Hilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında şehit ettiği Filistinlinin 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat olduğunu belirtti.
Ebu Hilal, şehit Ureykat'ın Batı Şeria'nın Beytullahim kentinden Ebu Diys'e döndüğünü ve kız kardeşinin akşam saatlerinde yapılacak düğünü için hazırlık yaptığını aktardı.
İsrail polisinin Ureykat'ı soğukkanlılıkla şehit ettiğini vurgulayan Ebu Hilal, Filistinli gencin cesedinin İsrail polisince alıkonulduğunu kaydetti.
İsrail polisinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırıda bulunan kişi vuruldu." ifadeleri kullanılmıştı.
Ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bir polisin de hafif şekilde yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.
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