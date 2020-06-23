23 Haziran 2020, Salı
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İsrail polisi kalleşçe şehit etmişti! Acı detay ortaya çıktı

Son dakika haberi... polisinin bugün işgal altındaki 'te "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla şehit ettiği , kız kardeşinin akşam saatlerinde gerçekleştirilecek düğünü için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın işgal altındaki tarafında kalan banliyölerden Beldesi Belediye Başkanı Ahmed , AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında şehit ettiği Filistinlinin 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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İSRAİL POLİSİ KALLEŞÇE ŞEHİT ETMİŞTİ! ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

, şehit Ureykat'ın 'nın Beytullahim kentinden 'e döndüğünü ve kız kardeşinin akşam saatlerinde yapılacak düğünü için hazırlık yaptığını aktardı.

polisinin Ureykat'ı soğukkanlılıkla şehit ettiğini vurgulayan Ebu Hilal, cesedinin İsrail polisince alıkonulduğunu kaydetti.

İsrail polisinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırıda bulunan kişi vuruldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bir polisin de hafif şekilde yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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