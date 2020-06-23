23 Haziran 2020, Salı
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Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

'da son 24 saatteki koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıkladı. Halk Sağlığı Kurumu, Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 720 olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 720'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 517 artışla 198 bin 672'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 682'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 491 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 259 artarak 74 bin 871'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 76 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 720 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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