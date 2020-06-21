Son dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor! 21 Haziran Pazar koronavirüs verileri açıklandı
Son dakika haberi; Yeni tip koronavirüste günlük yeni vaka sayılarını mayıs ayı ortalarında 800'lü sayılara indiren İran’da yeniden yükseliş sürüyor. 21 Haziran Pazar gününe ait açıklanan son verilere göre son 24 saatte 116 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybederken ölü sayısı 10 bine yaklaştı.
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 623'e yükseldi.
TOPLMA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor.
Ülkede 116 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 623'e çıktı.
Ülkede 2 bin 368 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 204 bin 952'ye ulaştığı açıklandı.
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