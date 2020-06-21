Son dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor! 21 Haziran Pazar koronavirüs verileri açıklandı

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 116 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 623'e yükseldi.

TOPLMA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ



İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor.

Ülkede 116 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 623'e çıktı.

Ülkede 2 bin 368 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 204 bin 952'ye ulaştığı açıklandı.