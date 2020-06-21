21 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Libya meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile 'daki durumu görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2020
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LAVROV'DAN KRİTİK LİBYA GÖRÜŞMESİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Şukri, telefon görüşmesinde, 'da derhal sürdürülebilir bir ateşkes sağlamak ve askeri seçenek olmadan çözüme gitmek dışında alternatif olmadığını vurguladı.

Görüşmede, Berlin Konferansı'nın sonucuna uygun olarak Libya'daki bütün tarafların katılımıyla çözüme yönelik diyaloğun önemine dikkat çekildi.

Her iki bakan, Filistin-İsrail barış sürecindeki çıkmaz hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Kaynak:AA

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