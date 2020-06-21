21 Haziran 2020, Pazar
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İngiltere'de dün 3 kişi ölmüştü! Bıçaklı saldırıyı terör olayı ilan ettiler

İngiliz polisi, ülkenin başkenti yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının terör eylemi olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2020
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İNGİLTERE'DE DÜN 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ! BU BİR TERÖR OLAYI
Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.

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