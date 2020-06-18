Yüksek Mahkeme'den Trump'a göçmen darbesi
Göçmen karşıtı ABD Başkanı Trump, Obama dönemindeki yüz binlerce göçmenin ülkede kalmasını sağlayan programın sona erdirilmesini istemişti. Yüksek Mahkeme, Trump'ın kalkmasını istediği "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" planının iptalini engelledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirme adımını Yüksek Mahkeme engelledi.
Yüksek Mahkemece 4'e karşı 5 oyla alınan karara göre, DACA Programı aynen devam edecek. Mahkeme, Trump yönetiminin, DACA Programı'nın sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetti.
MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Yüksek Mahkemenin DACA kararına ABD Başkanı Trump, Twitter'dan tepki gösterdi. Trump, "Yüksek Mahkemenin verdiği korkunç ve siyasi kararlar, kendilerini Cumhuriyetçi ya da Muhafazakar olarak tanımlayan insanların yüzünde patlayan kurşunlardır. Daha fazla adalete ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak, 3 Kasım'daki seçimlerde kendisine oy verilmesi için çağrıda bulundu. Trump, "Yüksek Mahkemenin beni sevmediği izlenimine kapıldınız mı?" diye sordu.
DACA, 700 BİN YASA DIŞI GÖÇMENİ SINIR DIŞI EDİLMEKTEN KORUYOR
ABD'de "DACA" olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmelerine ilişkin kararı Eylül 2017'de imzalayan Trump, sonraki açıklamalarında belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.
DACA Programı, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, Eylül 2017'de programı bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.
İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA Programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de ölenlerin sayısı 120 bine yaklaştı
- İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağır!
- Yunan basını yazdı: Hulusi Akar haklı
- ABD ile AB arasında ''Google'' krizi!
- ABD ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor
- Hafter'in generali Türk muhabirlere bir bir itiraf etti
- NATO'dan Fransızların Türkiye küstahlığına cevap
- Trump'ı çileden çıkartan ifşa!
- Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü
- Korkutan deprem! 7.3 ile sallandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları
- Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
- Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
- MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?
- TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Yalova TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?
- A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Nostalji pikap dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri