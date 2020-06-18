İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 34.514'e yükseldi

Son 24 saatte 333 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1089'luk artışla 180 bin 544'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 66 daha artarak 34 bin 514 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş ise haftalar sonra durdu. Dün 163 olan sayı, bugün 5 artarak 168'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 831 bin 562 test yapıldı.