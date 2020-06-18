İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 34.514'e yükseldi
Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 34 bin 514'e çıktı. Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 824'lük düşüşle 23 bin 101'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 159'a ulaştı.
Son 24 saatte 333 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı bugün 1089'luk artışla 180 bin 544'e yükseldi.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 66 daha artarak 34 bin 514 oldu.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş ise haftalar sonra durdu. Dün 163 olan sayı, bugün 5 artarak 168'e çıktı.
Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 831 bin 562 test yapıldı.
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