18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 34.514'e yükseldi

İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 34.514'e yükseldi

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 34 bin 514'e çıktı. Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 824'lük düşüşle 23 bin 101'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 159'a ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU AĞIR!

333 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1089'luk artışla 180 bin 544'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 66 daha artarak 34 bin 514 oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş ise haftalar sonra durdu. Dün 163 olan sayı, bugün 5 artarak 168'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 831 bin 562 test yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA