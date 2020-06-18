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Kovid-19 vaka sayısı 8,5 milyonu geçti

dakika... genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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KOVİD-19 VAKA SAYISI 8,5 MİLYONU GEÇTİ

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