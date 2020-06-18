Kovid-19 vaka sayısı 8,5 milyonu geçti
Son dakika... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8,5 milyonu aştı
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- NATO'dan Fransızların Türkiye küstahlığına cevap
- Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü
- Hızla gelen kamyon önüne gelen aracı biçti
- Yüksek Mahkeme'den Trump'a göçmen darbesi
- ABD'de ölenlerin sayısı 120 bine yaklaştı
- İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağır!
- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı...
- Hafter'in generali Türk muhabirlere bir bir itiraf etti
- ABD ile AB arasında ''Google'' krizi!
- ABD ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğu: BİM'de bu hafta Sinek Öldürücü Raket dikkat çekiyor! İşte güncel liste
- Son dakika: 81 ilde sokağa çıkma yasağı saat kaçta? 20 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
- İkramiyeler o tarihte verilecek! 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: Düğün salonları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesi: 2020 Manisa Yunusemre TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Bayburt TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları
- Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? 0.49-0.69 faizli sıfır ve ikinci el taşıt kredisi şartları nelerdir?
- Son dakika: LGS ve YKS saatleri sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
- MEB takvimi: LGS ne zaman, hangi gün? LGS saat kaçta? 2020 LGS sınav saatleri nedir?
- TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Yalova TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?
- A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Nostalji pikap dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri