İngiltere'ye giden Macron'a "katil" tepkisi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmek için Londra'ya gitti. Fransa ve İngiltere'nin Afrika’yı yeniden sömürgeleştirmek için iş birliğine gittiğini iddia eden kalabalık grup Macron hakkında "Katil" sloganları attı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Londra'da bir araya gelirken, Fransız lider kentte protestoyla karşılandı.
Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan görüşmeye ilgili yapılan yazılı açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Orta Doğu barış süreci, Hong Kong'daki durum, yasa dışı göç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Brexit konularını ele aldığı bildirildi.
GÜNDEMDE LİBYA DA VAR
Açıklamaya göre iki lider Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi bir süreçle tarafları bir araya getirerek çatışmaya son verilmesi zarureti üzerinde görüş birliğine vardı.
Çin'in Hong Kong'da uygulamaya sokacağı güvenlik yasasının İngiltere-Çin Ortak Deklarasyonu'nun ihlali olacağında birleşen liderler, Orta Doğu barış sürecinde iki devletli çözüme ulaşılmasının gereği üzerinde de anlaştı.
Johnson ve Macron, Fransa'dan İngiltere'ye yönelik yasa dışı göçte ikili, Kovid-19'la mücadelede ise uluslararası iş birliğinin önemi üzerinde görüş birliğine vardı.
Brexit sürecine de değinilen görüşmede, Johnson, temmuz ayı içinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin yoğunlaştırılması konusunda varılan uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sürecin daha fazla uzamasının ve sonbahara sarkmasının anlamsız olacağını vurguladı.
LONDRA'YA NİŞAN
Macron, eski Fransa cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'ün 2. Dünya Savaşı sırasında sürgündeki Fransız hükümetinin lideri olarak bulunduğu Londra'dan ülkesine yaptığı direniş çağrısının 80. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinde Veliaht Prens Charles ile de bir araya geldi.
Sürgündeki Fransız hükümetinin Londra'daki karargahında yapılan törende ikili De Gaulle'ün heykeline çelenk bırakırken, Macron da Londra kentine Fransa'nın en yüksek nişanı olan Legion d'honneur'ü verdi.
"KATİL MACRON" TEPKİLERİ
Öte yandan Macron'un Prens Charles ve Johnson görüşmelerinin gerçekleştirildiği mekanların dışında toplanan bir grup Kamerun vatandaşı, Fransız lideri protesto etti.
"Katil Macron" sloganı atan göstericiler, Fransa ve İngiltere'nin Afrika'yı yeniden sömürgeleştirmek için iş birliğine gittiğini iddia etti.
Polis göstericileri görüşme mekanlarına yaklaştırmazken, Macron'un görüşmelerden ayrılırken protestocularla karşılaşmamak için arka kapıları tercih etmesi dikkati çekti.
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