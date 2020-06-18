ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 120 bine yaklaştı
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de her geçen gün ölü sayısı artarken, son vaka ve can kaybı bilançosu açıklandı. ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 119 bin 959’a çıktı.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 119 bin 959'a ulaştı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 119 bin 959'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 236 bin 28 vakanın tespit edildiği, bunlardan 918 bin 796'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 197 bin 273 aktif vaka bulunuyor.
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