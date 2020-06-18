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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 120 bine yaklaştı

Koronavirüsün merkezi haline gelen 'de her geçen gün ölü sayısı artarken, son vaka ve can kaybı bilançosu açıklandı. ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 119 bin 959’a çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020
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ABD'DE ÖLENLERİN SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI

'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 119 bin 959'a ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 119 bin 959'a yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 236 bin 28 vakanın tespit edildiği, bunlardan 918 bin 796'sının iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 197 bin 273 aktif vaka bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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