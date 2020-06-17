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Rusya ve ABD'den tutuklu değişimi pazarlığı

, casusluk suçlamasıyla 'da hapis cezasına çarptırılan 'ın serbest kalmasını istedi. Rus basınında çıkan haberde, Rusya'nın ABD ile tutuklu değişimi için pazarlık yürüttüğüni iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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RUSYA VE ABD'DEN TUTUKLU DEĞİŞİMİ PAZARLIĞI

'nın, casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdığı 'a karşılık, ile tutuklu değişimi için "pazarlık yürüttüğü" öne sürüldü.

Rus haber ajansı İnterfaks'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'da 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Whelan için pazarlık yürütüldüğü belirtildi.

Rusya'nın, Whelan karşılığında ABD'de 2011'den bu yana tutuklu bulunan Viktor Bout ve Konstantin Yaroşenko adlı Rus vatandaşlarını istediği bilgisine yer verilen haberde, ile Washington'un "çeşitli seçenekleri" değerlendirdikleri iddia edildi.

Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

ABD yönetimi, Whelan'ın "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

ABD Rusya'nın Whelan'a verdiği hapis cezasına tepki gösterdi ABD RUSYA'NIN WHELAN'A VERDİĞİ HAPİS CEZASINA TEPKİ GÖSTERDİ

BOUT VE YAROŞENKO KİMDİR?

Silah kaçakçısı olarak tanınan Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD'li aktör 'in başrolünde yer aldığı ünlü "Savaş Tanrısı" filminin, Bout'un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

Rusya'nın, Whelan'a karşılık istediği öne sürülen bir başka isim Yaroşenko ise pilotluk yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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