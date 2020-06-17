17 Haziran 2020, Çarşamba
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Pekin'de farklı koronavirüs semptomları görüldü

Koronavirüsün ortaya çıktığı 'de 2. dalga yaşanırken, uzmanlar yeni bulguları açıkladı. Garip belirtilerin gözlendiğini dile getiren uzmanlar, değişikı hava koşulları ve vücut özelliklerinde farklılığa yol açıldığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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PEKİN'DE FARKLI KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI GÖRÜLDÜ

'in başkenti Pekin'de bir gıda pazarıyla bağlantılı olarak yeni tip vakalarının artması sonrası tedavi gören hastalarda eklem ve mide ağrıları dahil bir dizi garip belirtinin görüldüğü ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar farklı hava koşulları ve vücut özelliklerinin belirtiler göstermede farklılığa yol açtığını söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'deki sağlık görevlileri, kentte koronavirüs tedavisi gören yeni hastalarda, eklem ve mide ağrıları dahil "garip" belirtiler görüldüğünü açıkladı. Görevliler ayrıca "farklı hava koşulları, yaşam alışkanlıkları, vücut özellikleri ve bölgelere göre belirtilerin çeşitlilik gösterdiğini" söyledi.

Çinli uzmanlar, Mayıs ortasında ülkenin kuzeydoğusundaki hastaları tedavi ederken de farklı belirtiler bildirmişlerdi. Bu hastalarda ateş ve sürekli öksürükten çok, halsizlik ve boğazda şişkinlik görülmüştü. Pekin'deki yeni vakaların, ülkede ikinci bir dalgaya yol açmasından korkuluyor.

YENİ SALGIN DALGASI GENÇLERİ ETKİLİYOR

11 Haziran'dan bu yana 137 yeni vaka bildirildi ve Çin medyasına göre bu yeni vakalar hafif seyrediyor ve genelde gençleri etkiliyor. People's Daily gazetesi de 11-15 Haziran arası tespit edilen 106 hastanın özelliklerini yayımladı. Buna göre yeni vakaların çoğu 30 ila 39 yaş arasında ve en az hasta 60'lı yaşlarda görülüyor. 20 yaşından küçük yeni vaka ise bulunmuyor.

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