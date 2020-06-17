PKK'lı militanlar İngiliz Başbakanı Johnson'ın aracına kaza yaptırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya yaptığı uyarının gerçekliği her geçen gün gözler önüne seriliyor. Daha önce PKK'nın Avrupa'da desteklendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Beslediğiniz bu teröristler bir gün döner sizi vurur" demişti. Bir PKK militanının İngiltere Başbakanı Johnson'ın aracının kaza yapmasına neden olması, Başkan Erdoğan'ın uyarılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttı.
İngiltere'de parlamento önünde protesto gerçekleştiren terör örgütü PKK sempatizanı, Başbakan Boris Johnson'ın aracının önüne atladı. Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı.
PKK'LI MİLİTANLAR İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI
İngiltere'de Parlamento binası önünde terör örgütü PKK sempatizanı bir grup, protesto gerçekleştirdi. Protesto sırasında PKK sempatizanlarından biri, parlamento binasından çıkış yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın makam aracının önüne atladı. Bu esnada Başbakan Johnson'ın aracına arkasında bulunan koruma aracı çarptı. Koruma aracında maddi hasar meydana gelirken, Londra polisi Johnson'ın aracının önüne atlayan PKK sempatizanını gözaltına aldı.
Kaza esnasında Başbakan Johnson'ın araçta olduğu yetkililer tarafından doğrulandı. PKK sempatizanı ise parlamento içindeki polis merkezine götürüldü.
Öte yandan PKK, İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunuyor.,
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