17 Haziran 2020, Çarşamba
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PKK'lı militanlar İngiliz Başbakanı Johnson'ın aracına kaza yaptırdı

Başkan 'ın Avrupa'ya yaptığı uyarının gerçekliği her geçen gün gözler önüne seriliyor. Daha önce 'nın Avrupa'da desteklendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Beslediğiniz bu teröristler bir gün döner sizi vurur" demişti. Bir PKK militanının Başbakanı Johnson'ın aracının yapmasına neden olması, Başkan Erdoğan'ın uyarılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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PKK'LILAR JOHNSON'IN ARACINA KAZA YAPTIRDI

'de parlamento önünde protesto gerçekleştiren terör örgütü sempatizanı, 'ın aracının önüne atladı. Johnson'ın aracına yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı.

PKK'LI MİLİTANLAR İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI

İngiltere'de Parlamento binası önünde terör örgütü PKK sempatizanı bir grup, protesto gerçekleştirdi. Protesto sırasında PKK sempatizanlarından biri, parlamento binasından çıkış yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın makam aracının önüne atladı. Bu esnada Başbakan Johnson'ın aracına arkasında bulunan koruma aracı çarptı. Koruma aracında maddi hasar meydana gelirken, polisi Johnson'ın aracının önüne atlayan PKK sempatizanını gözaltına aldı.

Kaza esnasında Başbakan Johnson'ın araçta olduğu yetkililer tarafından doğrulandı. PKK sempatizanı ise parlamento içindeki polis merkezine götürüldü.

Öte yandan PKK, İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunuyor.,

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