Artan vaka sayılarına Trump'tan çözüm: Test yapmayı bırakalım
Koronavirüs kaynaklı dünyada en fazla vaka ve ölüm sayısında sahip ülke olan ABD'de eleştirilerin hedefi olan Başkan Donald Trump'tan şaşırtan bir yanıt geldi.
ABD'de sağlık kuruluşlarının ölü sayısı ve vakalar konusunda endişeleri dile getirmesine karşın Washington Yönetimi pik noktasına ulaşıldığını ve düşüşe geçildiğini belirtiyor.
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