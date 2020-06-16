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Artan vaka sayılarına Trump'tan çözüm: Test yapmayı bırakalım

kaynaklı dünyada en fazla vaka ve ölüm sayısında sahip ülke olan ABD'de eleştirilerin hedefi olan Başkan 'tan şaşırtan bir yanıt geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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ARTAN VAKA SAYILARINA TRUMP'TAN ÇÖZÜM

ABD'de sağlık kuruluşlarının ölü sayısı ve vakalar konusunda endişeleri dile getirmesine karşın Washington Yönetimi pik noktasına ulaşıldığını ve düşüşe geçildiğini belirtiyor.

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